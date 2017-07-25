В приморской исправительной колонии №31 в поселке Чугуевка сорвало крышу с административного здания. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГУФСИН Приморского края, "ураганный порыв ветра сорвал часть кровли здания. Площадь повреждения составила порядка 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительный ущерб устанавливается. К ликвидации последствий привлечены привлечены сотрудники и осужденные с участка колонии-поселения ИК-31. Это произошло в административном здании со служебными помещениями".
В приморской колонии сорвало крышу со здания
Ведется предварительный расчет причиненного ущербаВладивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.
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