В приморской колонии сорвало крышу со здания

Ведется предварительный расчет причиненного ущерба

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В приморской исправительной колонии №31 в поселке Чугуевка сорвало крышу с административного здания. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГУФСИН Приморского края, "ураганный порыв ветра сорвал часть кровли здания. Площадь повреждения составила порядка 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительный ущерб устанавливается. К ликвидации последствий привлечены привлечены сотрудники и осужденные с участка колонии-поселения ИК-31. Это произошло в административном здании со служебными помещениями".