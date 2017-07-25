Трехлетнего ребенка сбили во дворе дома в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в Дальнегорске. Водитель автомашины Nissan X-Trail при движении по придомовой территории совершил наезд на 3-летнего ребенка, который гулял около своего дома без сопровождения взрослых и вышел на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. Удар оказался несильным, ребенку была оказана разовая медицинская помощь.

Как сообщили корреспонденту РИА Vladnews в пресс-службе УМВД Приморья, мама наблюдала за сыном с балкона своей квартиры.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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