Женщина получила страшные травмы под колесами малолитражки во Владивостоке

ЧП произошло около полуночи на площади Баляева

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

49-летняя женщина получила страшные раны под колесами малолитражки во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около около полуночи в неположенном для перехода месте на площади Баляева.

За рулем автомобиля Mazda Demio находился 48-летний мужчина. Он направлялся со стороны Луговой в сторону Адмирала Юмашева.

Потерпевшая получила рваные раны, ушибы и ушибленную рану головы. Направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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