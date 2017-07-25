Тигр, державший в страхе Владивосток, успешно охотится в «Бикине»

Последние новости из национального парка от Владика

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Полевая заверка мест пребывания тигра Владика, выпущенного после полугода реабилитации на территорию национального парк «Бикин», показала, что тигр освоился на новом месте, переплыл реку Бикин и отобедал лосем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО "Центр "Амурский тигр"".

Центр «Амурский тигр» и WWF России вместе с нацпарком «Бикин» отслеживают перемещения тигра Владика, который был выпущен в дикую природу 15 мая 2017 года. Для этих целей на животное был надет специальный ошейник с GPS-модулем, данные с которого подвергаются полевой заверке.

«Тигр Владик уникален во многом, и после выпуска он повёл себя нестандартно, вернее не так, как ранее выпускавшиеся самцы тигров. Самое главное, что он держится в отдалении от людей и добывает себе пищу. Причём в отдалении – это мягко сказано: чтобы проверить, чем занимался Владик на том или ином месте, нужно потратить больше недели пеших переходов, а до точки, откуда нужно идти пешком, ещё нужно несколько дней добираться на лодке. При этом Владик в своих путешествиях поднимается на высоты до 700 метров над уровнем моря. К сожалению, не совсем штатно работает ошейник, идут сбои в передачи данных, тем не менее мы их до сих пор продолжаем получать. Причин, почему так может быть, много – от технической неисправности до повреждения при охоте на зверя. Влияет и ландшафт. Кстати, когда Владик, обрадовавшись свободе выбегал из транспортной клетки, он сильно ударил передающий модуль о её верхний край. Сейчас сказать точно, что является причиной сбоя, невозможно, надеемся, что модуль ошейника продолжит посылать данные», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В июле в ходе патрулирования по маршруту кордон «Тахало» – ключ Плотникова, оперативно-рейдовой группе национального парка «Бикин» было поручено осмотреть последние координаты местонахождения тигра Владика. По данным GPS зверь находился на одном и том же участке местности с передвижением на 50-100 метров в течение десяти дней.

«Из данных, полученных опергруппой можно сделать выводы, что тигр Владик скрал молодого лося и на протяжении 10 дней пировал, – рассказал директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев. – Это хорошая новость. Тигр начал удачно охотиться на крупных копытных животных и не

утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации. От места выпуска Владик сместился относительно недалеко, переплыв при этом реку Бикин. Мы уверены, что тигр нашел свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке. Тем более плотность копытных на данном участке высокая».

Путь госинспекторов проходил вдоль реки Малая Светловодная сквозь глубокую марь, заросли багульника и густую таёжную чащу. По дороге группа заметила медвежьи тропы, вскоре им попались и сами косолапые, которые, почуяв людей, поспешили удалиться. Когда до точки координат местонахождения тигра оставалось буквально 600 метров, было принято решение спускаться с сопки, образовав линейный строй, чтобы каждый человек был в зоне видимости другого. Добравшись до места, опергруппа обнаружила многочисленные «лежки» тигра и остатки лося. Копыта, кости и шерсть лося были разбросаны друг от друга на расстоянии 30-50 метров. Так же было обнаружено два следа тигра, четко отпечатавшихся на земле. Несомненно, кормовая база для тигра имеется: были замечены и кабаньи тропы, и следы изюбрей.

«Тьфу, тьфу, тьфу - плюю через левое плечо! Пока все по плану. По сути, Владик, пробежавшись до того места, где первоначально мы его хотели выпустить и не выпустили из-за отсутствия вертолетной площадки, вернулся очень близко к месту выпуска. Он показал себя умелым охотником, добыв в принципе не свойственное для тигра животное – лося. Очень надеюсь, что бассейн Бикина станет его домом, хотя прекрасно понимаю по опыту прослеживаний, например, тигра Упорного и других – тигр-самец в таком возрасте – животное неугомонное, и может уйти на все четыре стороны. Сейчас же, когда он находится на территории нацпарка, мы пока спокойны за его безопасность», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Свою известность тигр, получивший кличку Владик, приобрел в октябре 2016 года, когда появился в пригороде Владивостока, засветившись на десятки фото- и видеокамер. Животное было оперативно отловлено группой по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края и передано в Центр реабилитации (МРОО «Центр Тигр») в селе Алексеевка. Во время реабилитации Владик находился под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил его кормление, ветеринарное сопровождение и предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому сейчас отслеживаются перемещения тигра по тайге.

На сегодняшний день на территории нацпарка «Бикин» фотоловушками, предоставленными WWF России в рамках совместного с ВТБ проекта по крупным кошачьим, а также Центром «Амурский тигр», зафиксировано 10 тигров: 5 самцов и 5 самок. Но, несомненно, тигр Владик, прославившийся в интернете, привлек внимание общественности к территории национального парка.

«Мы решили сделать Владика одним из символов нацпарка "Бикин", который поможет в работе с детьми и будет представлять нашу территорию в целом, – поделился планами директор этой ООПТ Алексей Кудрявцев. – В социальных сетях и на сайте нацпарка, который сейчас разрабатывается, будет вестись блог от имени тигра, будут публиковаться свежие новости о жизни Владика и других обитателях Бикина».

Справка:

Национальный парк «Бикин» создан в конце 2015 года в Пожарском районе Приморья. Площадь парка 1 млн 160 тысяч гектаров. Здесь расположен уникальный нетронутый массив кедрово-широколиственных лесов площадью около 4 тыс. квадратных километров, который является домом амурского тигра: по данным сплошного учета амурского тигра 2015 г., на территории национального парка обитает как минимум 30 особей полосатой кошки. Долина реки Бикин, давшая называние парку, в 2010 году была внесена в предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.