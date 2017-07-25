Завтра спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Октябрьский»

Начало соревнований в 19 часов

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Завтра, 26 июля, во Владивостоке пройдет вторая домашняя встреча в рамках командного чемпионата России по спидвею. В этот день спидвеисты «Востока» встретятся с клубом «Октябрьский». Гонка пройдет на треке стадиона «Авангард».

Напомним, 13 июля команда «Восток» провела встречу с «Мега-Ладой» из Тольятти. В первой домашней гонке в рамках командного чемпионата России по спидвею хозяева гаревой дорожки уступили со счетом 37:54.

Администрация Владивостока и спидвейный клуб «Восток» приглашают жителей и гостей города поддержать любимую команду.