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Спорт

Завтра спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Октябрьский»

Начало соревнований в 19 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Завтра, 26 июля, во Владивостоке пройдет вторая домашняя встреча в рамках командного чемпионата России по спидвею. В этот день спидвеисты «Востока» встретятся с клубом «Октябрьский». Гонка пройдет на треке стадиона «Авангард».

Напомним, 13 июля команда «Восток» провела встречу с «Мега-Ладой» из Тольятти. В первой домашней гонке в рамках командного чемпионата России по спидвею хозяева гаревой дорожки уступили со счетом 37:54.

Администрация Владивостока и спидвейный клуб «Восток» приглашают жителей и гостей города поддержать любимую команду.

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