Осторожно: загорая, можно пропустить удар

С установлением солнечной погоды, приморцы заполонили все пляжи

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Солнечные лучи могут вызвать ожоги кожи, перегревание, солнечный или тепловой удар, предупреждают врачи. Следование простым советам не позволит желтому карлику (именно такова спектральная классификация нашей звезды) омрачить летний отдых, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Чем отличется тепловой удар от солнечного? Тепловой возникает от перегревания всего организма вследствие длительного воздействия высокой температуры, а солнечный – от воздействия прямых солнечных лучей на головной мозг. И симптомы при этом очень печальные, - рассказала Людмила Савельева, заведующая кабинетом мониторинга здоровья и информационно-аналитической работы КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр». - Это и усталость, и головная боль, и головокружение, слабость, боль в ногах. В тяжелых случаях человек может потерять сознание или даже произойти остановка дыхания и сердца.

В такой ситуации люди чаще всего теряются и не знают, что делать. На самом деле, ничего сложного нет. Нужно перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение, использовать полотенце и постараться наложить холодный компресс в область шеи, паха, подмышечных впадин, постоянно увлажнять кожные покровы. При этом, полезно обильное питьё. И не забудьте вызвать «скорую».

— Наш центр ведет активную работу по профилактике тех опасностей, которые поджидают отдыхающих на отдыхе на природе, - акцентировала Людмила Савельева. - Это касается укусов змей, клещей, медуз и других неприятностей. Профилактические памятки с информацией о том, как вести себя на отдыхе, чтобы избежать таких проблем, можно найти на информационных ресурсах. Хотя здесь тоже нет ничего сложного, например, при укусе ядовитой змеи, поврежденную конечность необходимо обездвижить, отсасывать яд из раны не обязательно. Гораздо важнее как можно больше пить жидкости, чтобы вывести токсины из организма.