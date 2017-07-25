Угольная пыль в Находке: последние новости

На территории порта Находки, в районах перегрузки угля госинспекторами Управления продолжалась рейдовые мероприятия: они проводились в круглосуточном режиме, с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
С 9 по 16 июля превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами не зафиксировано.
Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха за указанный период:
- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"