Угольная пыль в Находке: последние новости

Данные по неделю - с 9 по 16 июля

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

На территории порта Находки, в районах перегрузки угля госинспекторами Управления продолжалась рейдовые мероприятия: они проводились в круглосуточном режиме, с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

С 9 по 16 июля превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами не зафиксировано.

Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха за указанный период:

- ОАО "Терминал Астафьева"

- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"

- ПАО "Евраз - НМТП"

- ООО "Аттис Энтерпрайз"

- ООО "Геомар"

- АО "Порт Ливадия"

- АО "Дальмормонтаж".