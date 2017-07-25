Меры по мобилизации доходов в городской бюджет принимают в администрации Владивостока

Активная работа всех ведомств в прошлом году позволила в полной мере выполнить план доходов

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Вопрос наполнения городского бюджета остается одним из самых актуальных для администрации города Владивостока, поскольку только наличие достаточного объема средств позволяет реализовать все городские коммунальные и социальные программы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.В целях мобилизации доходов при администрации краевой столицы работает межведомственная комиссия по мобилизации доходов в бюджет города Владивостока.

24 июля под руководством начальника управления финансов Натальи Лукьяненко состоялось очередное заседание комиссии. Посвящено оно было вопросу выполнения плана доходов 2017 года и уточнения прогноза доходов бюджета Владивостокского городского округа на 2018-2020 годы по налоговым доходам. В заседании также приняли участие представители УФНС России по Приморскому краю и налоговых инспекций по городу Владивостоку.

Налоговым органам было предложено организовать работу по выполнению плана 2017 года по налоговым доходам, поступающим в бюджет Владивостокского городского округа. А также представить обоснованные расчеты по прогнозу доходов на 2018 – 2020 годы, предусмотрев возможность увеличения доходов на прогнозируемый период и принять комплекс мер по снижению не менее чем на 5% недоимки по налогам и сборам в бюджет Владивостокского городского округа.

В ходе совещания было отмечено, что именно активная работа всех ведомств в прошлом году позволила в полной мере выполнить план доходов в муниципальный бюджет. Поэтому в этом году необходимо работать в таком же активном режиме.