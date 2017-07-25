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Грузовой автомобиль наехал на ребенка в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием несовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в селе Покровка, Октябрьский район Приморья. Водитель грузового автомобиля Isuzu Elf совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 7-летний мальчик, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, получил ушибы и ссадины.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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