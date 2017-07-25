Грузовой автомобиль наехал на ребенка в Приморье

В Приморье произошла авария с участием несовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в селе Покровка, Октябрьский район Приморья. Водитель грузового автомобиля Isuzu Elf совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 7-летний мальчик, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, получил ушибы и ссадины.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться.
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