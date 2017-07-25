Приморью обещают обновление городских парков

5 августа завершается инвентаризация общественных территорий и парковых зон в муниципальных образованиях края

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье 5 августа завершается инвентаризация общественных территорий и парковых зон в муниципальных образованиях края – на ее основе будет составлен пятилетний план по благоустройству всех объектов. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Юров на форуме партии «Единая Россия» по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Заместитель главы региона принял участие в секции «Благоустройство малых городов», где эксперты в сфере архитектуры, строительства и муниципального управления обсудили, как сделать населенные пункты комфортнее.

По словам депутата Госдумы, куратора партийного проекта «Парки малых городов» Владимира Панова, недостаточно просто «уложить асфальт и поставить лавочки», нужно сохранить культурную самобытность и историческую уникальность населенных пунктов.

«Мы предлагаем благоустроить уже существующие парки и общественные территории, а также создавать новые на месте заброшенных или закрытых. Мы не ограничиваем регионы по тематике территорий общественного отдыха, чем креативнее будет проект, тем привлекательнее станет город и для жителей, и для его гостей», – сказал он.

Эксперты говорили также о том, что важной задачей программы является участие самих жителей в выборе территории и утверждении списка работ по благоустройству. Проведение общественных обсуждений, публикация в открытом доступе дизайн-проектов территорий и максимальная открытость органов власти – требования, которые регионы обязаны исполнять. В противном случае – федеральные субсидии могут отозвать.

Как отметил Александр Юров по итогам секции, в Приморье работа по благоустройству общественных территорий – парков, скверов и других общественных мест – началась в 2017-м, пилотном, году и будет продолжена в течение следующих пяти лет действия приоритетной программы.

«В этом году мы благоустроим шесть парков в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Дальнегорске и Артеме. Они выбраны жителями населенных пунктов как нуждающиеся в обновлении. В некоторых из них до конца года появятся детские и спортивные площадки и во всех – новые прогулочные дорожки и освещение», – отметил вице-губернатор, добавив, что муниципалитеты уже в ближайшее время заключат договоры с подрядчиками и приступят к работе.

Помимо этого, до конца года благоустроят 59 общественных территорий в городах и поселениях края. Так, например, во Владивостоке до сентября обновят набережную ДВФУ, до октября в японском стиле благоустроят сквер имени Невельского, в Артеме к ноябрю отремонтируют придворцовую площадь, в Михайловском районе – крупнейший районный сквер. Работы пройдут и в других городах и поселениях края.

Заместитель главы региона подчеркнул, что лучшие пилотные проекты, реализованные в этом году, будут использованы в других городах края в последующие пять лет.

«До конца 2022 года мы планируем благоустроить все общественные территории в малых городах Приморья, нуждающихся в ремонте. Это касается и крупных парковых зон, и прогулочных улиц, и скверов, и площадей. По поручению Губернатора края Владимира Миклушевского в конце года проведем конкурс на лучшие проекты и в будущем будем их использовать как типовые», – акцентировал внимание заместитель главы региона, добавив, что приморские проекты также примут участие в федеральном конкурсе.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Путина в стране стартовал проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный.