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Приморцев травили из-за нежелания портить отношения в семье

Жители Артема устроили продажу крабового мяса "из подворотни"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье бизнес-вумен, ради сохранения спокойных отношений в семье, поставила под угрозу здоровье сограждан: лабораторные исследования показали, что продаваемый ею краб опасен для здоровья человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Нарушение обнаружено в многофункциональном торговом комплексе для всей семьи в Находке: здесь обнаружена крупная партия дальневосточных морепродукции сомнительного качества и безопасности.

С торговых холодильных витрин горожанам предлагались к реализации мясо и конечности краба, трубач, икра морского гребешка, осьминог - и все это без маркировки изготовителя, срока годности, товаросопроводительных документов. Общая масса сомнительных даров моря превысила 90 килограммов.

В некоторых пробах мяса и конечностей краба уровень бактериальной обсемененности был превышен от 3 до 17,5 раз. Конечности краба продавались всем желающим по 450 руб./кг, мясо краба – по 2 тысячи рублей за килограмм. В общей сложности для продажи согражданам коммерсанты приготовили 45 килограммов крабовой продукции.

Как в своём объяснении указал муж хозяйки торгового павильона, он приобрёл конечности и мясо краба у незнакомых ему людей. Откуда эта продукция, кто является её производителем, соблюдались ли санитарные нормы при её производстве, есть ли подтверждающие документы – об этом мужчина даже не поинтересовался. Однако, несмотря на это, передал эту продукцию в торговую точку своей супруги для реализации, дав соответствующее указание всем продавцам, в числе которых указал и ФИО своей жены. Причём, как было отмечено им в этом же объяснении, супруга об этом ничего не знала.

В свою очередь хозяйка торгового павильона в своём объяснении указала, что знает о том, что на реализуемую продукцию должна быть соответствующая документация, однако, несмотря на её отсутствие, поставила принесенную мужем морепродукцию на продажу, так как не смогла ему перечить.

В настоящее время все 90 килограммов сомнительной и опасной для здоровья покупателей морепродукции изъяты из оборота и помещены на изолированное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении. До настоящего времени каких-либо документов на продукцию не предоставлено. Если хозяйка павильона так и не сможет предоставить необходимую документацию, её как ИП ждёт штраф от 20 до 30 тысяч рублей, а вся сомнительная продукция будет уничтожена либо утилизирована за её счёт.

Что же касается мяса и конечностей краба, опасность которых уже подтверждена лабораторными исследованиями, то они в любом случае будут уничтожены либо утилизированы.

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