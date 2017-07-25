​Театр Горького во Владивостоке будет закрыт

В его здании будет проведена масштабная реконструкция

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В середине будущего года, когда завершится юбилейный, 85-й, сезон, Приморский краевой академический театр имени Горького закроет свои двери для зрителей минимум на год. Театр вошел в федеральную программу, и в его здании будет проведена реконструкция. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказал Ефим Звеняцкий – главный режиссер и художественный руководитель театра.

- Да, нас ожидает реконструкция. Уже начали работу проектировщики, уже выделена первая часть денег (в общей сумме нам выделяется ровно столько же, сколько выделено было на цирк, – миллиард рублей), - сказал Ефим Семенович. - И скорее всего во второй половине 2018 года мы закроемся минимум на год. Что такое полная реконструкция? Это означает и замену сценического оборудования, звука, света, полный ремонт зрительного зала, туалетов и многое другое. Да, нам будет непросто, пока не могу даже сказать, как мы будем жить во время реконструкции, сейчас этот вопрос прорабатывается – от гастролей до какой-то временной площадки… Но реконструкция нам нужна, мы 45 лет жили без большого ремонта, поддерживая состояние театра, как могли. Пора заняться ремонтом всерьез.

Также Ефим Звеняцкий рассказал об итогах гастролей театра в Москве этим летом, где были показаны спектакли «Крейсера», «Стена», «Поминальная молитва»…

- Были сняты в формате 3D телеверсии спектаклей «Стена» и «Крейсера», фильм «Стена» мы покажем, кстати, в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого», спецпоказом, - сказал Ефим Семенович. - Теперь речь идет о том, что в таком же формате будет сделан фильм «Поминальная молитва». И поэтому нам важно успеть ввести в спектакль новый курс студентов института искусств – с первых чисел сентября мы начнем эту работу, чтобы к приезду съемочной группы наш спектакль был готов – а это примерно вторая декада сентября.

Также Ефим Семенович вручил благодарственные грамоты министерства культуры РФ актерам Яне Мялк, Валентину Запорожцу, департамента культуры Приморского края - Александре Аубекеровой, Полине Пугачевой, Марии Коврижиных, Сергею Коврижиных, Олесе Перевощиковой и Константину Суворину, а также памятную медаль и почетную грамоту актеру Валентину Запорожцу – как известно, за роль мичмана Панафидина в «Крейсерах» он получил премию правительства России.