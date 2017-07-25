​Горький, Ибсен, Ильф и Петров – в планах театра имени Горького на новый сезон

Ефим Звеняций собрал труппу перед началом юбилейного сезона

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

18 августа Приморский краевой академический театр имени Горького начнет новый, юбилейный, 85-й, сезон.

- Это непривычно рано, - сказал корреспонденту РИА VladNews художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий, - но, увы, мы поставлены в такую ситуацию, что не можем себе позволить все лето лежать на пляже. Мы должны зарабатывать! Начинаем мы с «Эдит и ее демоны», этот спектакль под занавес прошлого сезона поставил Вадим Данцигер, и постановка была принята зрителем на ура. В новом, юбилейном – 85-м, сезоне у нас пополнение в труппе – молодой артист Максим Вахрушев, а также актеры Сергей Лисинчук и Максим Клушин. Рады вас видеть в наших рядах!

На сборе труппы, который состоялся на днях, Ефим Семенович озвучил планы театра на будущий сезон.

Первая премьера должна состояться уже в сентябре – спектакль «Волшебная лампа» в постановке Александра Славского. В начале октября Вадим Данцигер и Вячеслав Стародубцев в начале октября приступят к репетициям двух творческих юбилейных вечеров театра, которые состоятся в конце того же месяца – 26 и 28 октября.

- А также, - сказал Ефим Звеняцкий, - Вадим Данцигер начнет репетиции первой версии пьесы Горького «Васса Железнова». И у нас наконец будет, чем ответить на упреки «Где же Горький в театре Горького». Также в этом сезоне я все же выпущу в свет спектакль «12 стульев». Премьера – в конце апреля.

Норвежский режиссер Мортен Бергерсен (его спектакль «Анна Каренина» идет на сцене театра) осуществит постановку драмы Ибсена «Нора» («Кукольный дом»). Премьера состоится в конце июня.

- Елене Исаевой, автору пьесы «Эдит и ее демоны», мы предложили – и она дала согласие - написать для нас пьесу, основанную на творчестве Бориса Пильняка, - «Рассказ о том, как создаются рассказы». Ставить ее тоже будет Вадим Данцигер, - отметил в заключение Ефим Звеняцкий.