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Житель Владивостока попался на краже из вагонного депо

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

39-летний безработный житель Владивостока подозревается в хищении медных кабелей с одного из вагонов в депо Приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Похищенные кабели мужчина намеревался сдать в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды. Проводится проверка.

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