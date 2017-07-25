Житель Владивостока попался на краже из вагонного депо

По данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

39-летний безработный житель Владивостока подозревается в хищении медных кабелей с одного из вагонов в депо Приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Похищенные кабели мужчина намеревался сдать в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды. Проводится проверка.