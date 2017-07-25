Во Владивостоке продолжают принимать заявки в бесплатный летний лагерь КВН

Количество мест в смене ограничено

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Приморский КВН и управление по делам молодежи администрации Владивостока продолжают набор заявок на городскую профильную летнюю смену старшеклассников «Звезды КВН». Приём заявок продлится до 18 часов 26 июля. Участие в смене бесплатное.

Смена пройдет с 6 по 19 августа на базе детского лагеря «Солнечный луч» (станция Садгород, ул. Свердлова, 10). В ней смогут принять участие представители местного школьного движение КВН, а также начинающие кавээнщики. Возраст участников смены - с 14 до 17 лет.

В лагере КВН школьников ждут мастер-классы по правилам написания шуток, изучение актёрского мастерства и культуры речи и многое другое. Участники смены будут разбиты на разные отряды, каждый день они будут изучать разные конкурсы КВН (визитная карточка, студенческий театр эстрадных миниатюр, домашнее музыкальное задание), писать шутки и предоставлять их на суд жюри.

Финальной точкой в смене станет своеобразный отчетный концерт, куда приглашаются родители и творческие молодежные лидеры города Владивостока. По окончании смены определяется чемпион.

Как отмечают организаторы, количество мест в смене ограничено. Отбор кандидатур будет осуществляться конкурсной комиссией на основании поданных заявок. Заявки и дополнительные вопросы отправлять на starkvn@mail.ru. Телефон для справок: 222-08-38 (Захаров Илья Георгиевич). Форма заявки прилагается.