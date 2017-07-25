Пьяный приморец «поставил на уши» весь Артем

Молодой человек совершил разбойное нападение

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Приморец разбойным путем завладел автомобилем и денежными средствами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Артеме. В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель, рассказавший, что ему были причинены телесные повреждения. Неизвестный разбойный путем завладел его деньгами, а также угнал автомобиль марки Nissan AD.

Для захвата злоумышленника на территории Артема был введен план «Перехват». Все полицейские наряды ориентированы на розыск и задержание автомашины указанной марки.

В районе улицы Западная автомобиль был задержан. За рулем транспортного средства находился 25-летний местный житель. Парень был сильно пьян, к тому же документов на право управления ТС при себе у молодого человека не оказалось. В отделе полиции злоумышленник признался в содеянном.

Возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), (Кража),

(Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному аресту).

25-летний житель Артема по решению суда был помещен в специальный приемник для лиц, подвергнутых административном аресту. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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