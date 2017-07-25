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Общество

Первомайский район Владивостока отмечает юбилей

Жителей краевой столицы приглашают принять участие в конкурсах
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В этом году Первореченскому району Владивостока исполняется 80 лет. В честь этой даты административно-территориальное управление Первореченского района проводит творческие конкурсы, а также смотр-конкурс «Самый уютный дворик».

Так, горожанам предлагают попробовать свои силы в конкурсе авторской песни, стихов и прозы «Уголок России». К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные Первореченскому району и его юбилею. Стихи и проза могут быть предоставлены на конкурс в рукописном или электронном варианте, песни – в готовом электронном виде.

Также жителей Владивостока приглашают поучаствовать в конкурсе фотографии «Мой любимый Первореченский район». На конкурс принимаются работы с видами Первореченского района, а также портретами людей, которые живут или трудятся в районе. Один автор может предоставить на конкурс не более пяти фотоснимков. Жюри будет оценивать фотоработы в трёх номинациях: архитектура, природа и люди/лица, отдельно будут оцениваться любительские и профессиональные снимки. Фотографии на конкурс принимаются в электронном (не менее 1000 пикселей по длинной стороне) и напечатанном формате (размер не менее 20*30 см).

Работы на конкурсы «Уголок России» и «Мой любимый Первореченский район» будут приниматься Центральной библиотекой имени А.П. Чехова с 4 августа по 12 сентября почтовыми сообщениями или электронной почтой:

  • почтовый адрес: 690048, Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 48;
  • электронный адрес: chekhovbibl@yandex.ru.

Итоги конкурсов будут подведены 14 сентября, церемония награждения победителей состоится 19 сентября во Владивостокском Дворце культуры железнодорожников на праздничном мероприятии «Тебе, мой район, посвящаю…». Также лучшие произведения конкурса «Уголок России» будут включены в гала-концерт, который пройдёт 30 сентября на стадионе «Строитель», там же будет организована выставка лучших фотографий.

К юбилею района также приурочен смотр-конкурс «Самый уютный дворик». К участию приглашаются управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, инициативные группы жителей. Звание самый уютный присваивается при выполнении следующих условий: проведение субботников, участие жителей в работе по благоустройству и озеленению придомовой территории, выполнение санитарных норм и правил, содержание малых архитектурных форм, также во внимание будет приниматься состояние фасада дома и освещение территории. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября. Победители получат сертификаты на благоустройство двора на сумму 100, 70 и 50 тысяч рублей.

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