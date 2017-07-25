Приморец незаконно вылавливал краба в промышленном масштабе

Наказание в виду двух лет принудительных работ получил мужчина

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Приморец незаконно добывал водные биоресурсы в промышленном масштабе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Установлено, что осужденный незаконно выловил 2700 особей краба различных пород и 10 особей брюхоногого моллюска - трубача.

Инцидент произошел еще в 2015 году. В период с июня по август 56 - летний житель Тернейского района осуществил вылов краба в прибрежной зоне Тернейского района. Разрешительные документы на добычу морских биоресурсов у гражданина отсутствовали. Мужчина уже имел судимость за незаконную добычу водных биоресурсов.

Злоумышленник был задержан полицейскими с поличным, когда перевозил партию свежевыловленного краба. Своими действиями браконьер причинил вред природно-ресурсному потенциалу и нанёс экологический ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей

По месту жительства злоумышленника полицейские при содействии коллег из ФСБ обнаружили кустарный цех по переработке водных биоресурсов. В ходе обысков изъяты принадлежавшие задержанному лодка, катер, маломерное судно, рыбацкое снаряжение, орудия браконьерского лова (крабовые ловушки), а также тара для приготовления морепродуктов.

Органами дознания межмуниципального отдела «Дальнегорский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

Тернейский районный суд, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ и обязал в полном объеме возместить экологический ущерб.