Владивосток вошел в тройку лучших городов для празднования дня ВМФ

Туристический рейтинг популярности приморских городов России

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов России, популярных для путешествий и отдыха на День ВМФ, который в 2017 году выпадает на 30 июля, сообщает РИА VladNews. Владивосток занял третье место по популярности у туристов.

В День Военно-Морского Флота РФ проходят торжественные парады боевых кораблей, а также праздничные концерты, салюты и фейерверки.

Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Керчь, Петропавловск-Камчатский, Балтийск (Калининградская область), Архангельск, Астрахань и Североморск (Мурманская область) входят в первую десятку российских городов, популярных у туристов в День ВМФ.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения и предложений туров.

По данным ТурСтата, в Санкт-Петербурге туристический бюджет в праздничные выходные составит 3 тыс. руб. в день, Севастополь - 2,8 тыс. руб., Владивосток - 3 тыс. руб., Новороссийск - 2,5 тыс. руб., Керчь - 2,4 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский - 2,8 тыс. руб., Калининград - 2,9 тыс. руб, Мурманск - 2,7 тыс. руб., Астрахань - 2,3 тыс. руб, Архангельск - 2,6 тыс. руб.

ТОП-10 городов России для путешествий на День ВМФ: