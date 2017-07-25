Владивосток вошел в тройку лучших городов для празднования дня ВМФ

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов России, популярных для путешествий и отдыха на День ВМФ, который в 2017 году выпадает на 30 июля, сообщает РИА VladNews. Владивосток занял третье место по популярности у туристов.
В День Военно-Морского Флота РФ проходят торжественные парады боевых кораблей, а также праздничные концерты, салюты и фейерверки.
Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Керчь, Петропавловск-Камчатский, Балтийск (Калининградская область), Архангельск, Астрахань и Североморск (Мурманская область) входят в первую десятку российских городов, популярных у туристов в День ВМФ.
Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения и предложений туров.
По данным ТурСтата, в Санкт-Петербурге туристический бюджет в праздничные выходные составит 3 тыс. руб. в день, Севастополь - 2,8 тыс. руб., Владивосток - 3 тыс. руб., Новороссийск - 2,5 тыс. руб., Керчь - 2,4 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский - 2,8 тыс. руб., Калининград - 2,9 тыс. руб, Мурманск - 2,7 тыс. руб., Астрахань - 2,3 тыс. руб, Архангельск - 2,6 тыс. руб.
ТОП-10 городов России для путешествий на День ВМФ:
- Санкт-Петербург
- Севастополь
- Владивосток
- Новороссийск
- Керчь
- Петропавловск-Камчатский
- Балтийск (Калининградская область)
- Архангельск
- Астрахань
- Североморск (Мурманская область)