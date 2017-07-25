Мальчик ночевал во дворе у бабушки

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Пропавший вчера вечером в Приморье ребенок найден, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, в пгт Смоляниново вчера, в районе 21:00 пропал ребенок, мальчик 2009 года рождения. Как удалось выяснить корреспонденту агентства, на данный момент мальчик найден, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, мальчик ночевал во дворе у бабушки.

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