​Цена верёвки: почему пляжи Владивостока так легко перекрыть?

Безнаказанность за самозахват прибрежных территорий увеличивает число шлагбаумов вдоль популярных пляжей приморской столицы

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Очередное перекрытие проезда на мыс Тобизина на острове Русский вызвало волну возмущения местных жителей. Больше всего горожан возмущало бездействие полиции. Чтобы успокоить общественность, с журналистами встретился Алексей Дёмин, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних администрации Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. Представитель администрации края сразу заявил, что «силы полиции не резиновые», но борьба с «веревочниками» ведётся:

- С начала летнего сезона-2017 в крае зафиксировано около 200 правонарушений, из них 65 случаев – въезда и парковки автотранспорта в рекреационной зоне (в пределах 500 метров от береговой полосы). А вот любителей перегораживать проезд поймано всего 25 (при этом они также занимались продажей алкоголя - прим. ред), - рассказал Алексей Дёмин. — По закону «О защите прав потребителей» и ФЗ N171, брать плату за проезд на пляж могут только предприниматели, которые арендуют его у законного владельца. И если рядом со шлагбаумом отсутствует так называемый уголок покупателя – это сразу же должно насторожить приехавших отдыхать граждан. Нужно набрать 02 или телефон доверия полиции (+7 (423) 265-52-99).

Кстати, из пойманных, только на трех «веревочников» был составлен дополнительный протокол — о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции; теперь нарушителям грозит арест на 15 суток. Остальные самозахватчики отделались небольшим штрафом от 500 до 1000 рублей. Учитывая, что за проезд «веревочники» взимают от 100 до 200 рублей, свой ущерб они возместят очень быстро. А зачастую злоумышленники просто убегают, завидев приближающуюся машину полиции. Ловить их у полиции нет ни сил, ни времени.

- Как таковой курортный сезон у нас в крае никем не устанавливается, в отличие от того же Краснодарского края, где его устанавливает глава субъекта. Поскольку у нас этого нет, мы разрабатываем какие-то свои внтуриведомственные планы, - уточнил Дёмин. - В соответствии с ними, сейчас усиление идет в Хасанском районе, и по необходимости в августе приходится направлять наряды в Ханкайский район. Все зависит от оперативной обстановки.

Патрулированием пляжных зон Владивостока занимаются районные отделы полиции, но у их сотрудников есть более актуальные задачи, чем самоуправство. Им преступников ловить надо, которые летом становятся еще активнее «веревочников».