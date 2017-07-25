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Общество

В понедельник во Владивостоке произошло более 70 аварий

Девять человек сели за руль пьяными
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 74 ДТП, из них 36 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 20 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 9 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 24 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и 20 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. По превышению скорости инспекторами ДПС составлено 19 протоколов, по не предоставлению преимущества пешеходам - 43 протокола. Пешеходы нарушили ПДД 80 раз

На штраф-стоянку поставлено 75 авто.

Всего в понедельник, 24 июля, в приморской столице зарегистрировано 349 нарушений ПДД.

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