​Транспортные проблемы Владивостока – решаемы

Первый заместитель главы администрации города Константин Лобода рассказал о вопросах, связанных с пассажирскими перевозками

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В прямом эфире радио «Лемма» журналист Андрей Калачинский и первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода, обсудили вопросы транспортной инфраструктуры, возможное повышение тарифов и поведение водителей автобусов. Полную расшифровку эфира предоставляет РИА VladNews.

Андрей Калачинский: Сегодня мы поговорим о том, как развивается транспортная сеть в городе Владивостоке и в особенности о сети общественного транспорта и для этих целей мы пригласили в эфир первого заместителя главы администрации города Константина Анатольевича Лободу. Константин Анатольевич, сколько лет вы уже работаете в администрации города?



Константин Лобода: 6 лет.



Андрей Калачинский: С 2008 года, когда руководить начал Игорь Сергеевич Пушкарев, ситуация на дорогах города резко изменилась. Давайте посмотрим в какую сторону изменилась ситуация с того времени? Автобусов ведь стало больше, они стали новее, чище и движение стало почти приличное.

Константин Лобода: Вы безусловно правы, кардинальные изменения в лучшую сторону имеют место быть. Это отмечают как жители города, так и мы в своей повседневной работе.



Андрей Калачинский: Что значит отмечают? Они звонят, говорят нормально? Или меньше стало жалоб?



Константин Лобода: Жалоб действительно стало меньше. Конечно, не как хотелось бы – в два раза, но, безусловно, стало меньше, и даже появились благодарности в адрес компаний перевозчиков.



Андрей Калачинский: Почему это произошло? Какие именно шаги предприняла администрация города для того, чтобы транспортная ситуация улучшилась?

Константин Лобода: Одним из важнейших шагом администрации было возобновление работы муниципального транспорта. Появление на рынке пассажирских перевозок нового игрока,

который задал тон для всех участников этого процесса и с которым пришлось считаться, стало определенным толчком для перевозчиков.

Андрей Калачинский: Я просто напомню, что одно время все, и люди и власти считали, что весь транспорт нужно отдать частным перевозчикам. А невидимая рука рынка заставит этих перевозчиков покупать новые машины, соблюдать рабочий график и следить за профессионализмом и квалификацией водителей. Однако подобный опыт при Копылове и Николаеве показал, что этого не происходит. И в какой-то момент Игорь Сергеевич решил, что рынку пассажирских перевозок нужен новый игрок – муниципальный транспортный парк. И были приобретены автобусы.



Константин Лобода: Да, были приобретены автобусы российского производства – ЛИАЗ. Порядка 10 штук, в 2009 году. К сожалению, не приспособленные к нашему специфическому городскому ландшафту автобусы российской сборки не смогли показать себя должным образом. Учтя ошибки, муниципалитет принял решение приобрести корейские автобусы. Следом за муниципалитетом, перевозчики также начали менять парк и закупать более качественные машины, чтобы увеличить пассажиропоток.

Затем, к 2012 году администрация приобрела немецкие автобусы MAN. Связано это было в первую очередь с открытием острова Русский и переездом туда университета ДВФУ и как следствие увеличенным пассажиропотоком. Безусловно, свою роль сыграло и открытие микрорайона Снеговая падь, который и в настоящее время продолжает активно застраиваться и развиваться.

Кроме всем известных MANов, администрацией были приобретены микроавтобусы VolkswagenCrafter, которые в полном объеме заполняют так называемые социальные маршруты. В основном эти автобусы связывают отдаленные районы города с основными магистралями. Конечная остановка большей части социальных маршрутов — это непосредственно центр города.



Андрей Калачинский: Вы сказали одну очень важную вещь, то есть администрация города, поняв, что появляется два новых больших микрорайона, принципиально новых, это Снеговая падь и остров Русский, увидев, что перевозчики по каким-то причинам не спешат туда заходить, приняла затратное, но стратегически верное решение и провела туда муниципальные маршруты?



Константин Лобода: Да, в тот момент мы приобрели 52 MAN и порядка ста микроавтобусов VolkswagenCrafter.

Андрей Калачинский: И хотя потом появилась довольно странная претензия к администрации города, что администрация вмешалась в работу рынка автоперевозок, получилось так, что появление новых, больших, современных автобусов, повлияло и на другие компании подрядчики?



Константин Лобода: Конечно.

Андрей Калачинский: Я не ошибусь, если скажу, что администрация проводит торги между перевозчиками, выставляя на кон маршруты, и вот недавно она изменила еще и условия этих торгов, теперь чтобы принять участие в качестве перевозчика, нужно чтобы автобусы были новые, чтобы имелся обширный запас подвижного парка. На мой взгляд, это лучшая из ситуаций, когда администрация вошла на рынок и сделала это на должном профессиональном уровне.

Константин Лобода: Да действительно мы перешли в правовое поле работы со всеми перевозчиками, в настоящее время помимо муниципалитета, перевозками занимаются 14 операторов, всего на территории города – 91 маршрут и ежедневно на линию выходят порядка 580-620 автобусов.



Андрей Калачинский: Сколько всего маршрутов обслуживает муниципалитет?



Константин Лобода: Примерно пятую часть всего рынка, то есть 19 маршрутов. Еще раз хотелось бы упомянуть, что большая часть из этих маршрутов – социальные направления, соединяющие отдаленные районы с центром города и ключевыми магистралями. В основном именно там, чувствуется сильная транспортная нагрузка особенно в утреннее и вечернее время.

На протяжении многих лет к нам поступали и продолжают поступать предложения жителей города об открытии новых маршрутов, или видоизменения существующих. Мы оперативно прорабатываем все заявки и пытаемся все эти предложения реализовывать. Так, например, было с переносом «Поликлиники» с БАМа на Снеговую, после чего появился 95 маршрут. Сейчас стараемся его работу поставить на более плотный поток, потому что основная проблема для местных жителей - добраться до поликлиники.

Андрей Калачинский: Вы так смягчаете и говорите «социальный маршрут». В условиях рынка его будет правильнее назвать невыгодный маршрут?



Константин Лобода: Вы правы.



Андрей Калачинский: Я просто вспоминаю первые автобусы на русский остров, тогда автобусов на линии было катастрофически мало, и народ был в ужасе не приехать, не уехать. И так оно бы и продолжалось если бы не появилась серьезная городская компания.

Стоит отметить, что у нас в городе один из самых низких тарифов в России.



Константин Лобода: Действительно, на сегодняшний день стоимость проезда в автобусе составляет – 21 рубль.



Андрей Калачинский: Сколько сейчас просят перевозчики? Они же регулярно скандируют, «Давайте поднимем плату», «Давайте поднимем плату». До скольки нужно поднять?



Константин Лобода: Мы неоднократно проводили и проводим свой экономический анализ того тарифа который был и того, что будет. К тому же имеются реальные цифры от компаний перевозчиков, согласно которым мы уже сегодня можем заявить экономически обоснованный тариф – 30 рублей.



Андрей Калачинский: 30 рублей? Сейчас тариф – 21, значит ли это, что город работает в убыток, а перевозчики вообще находятся на грани рентабельности?



Константин Лобода: К сожалению да, это довольно сложная рыночная ситуация которая сложилась именно вот так, определенным образом.



Андрей Калачинский: Что будет, если мы сейчас возьмем и просто отпустим тариф, к примеру, сделаем 35 рублей, но чтобы все автобусы были новые. Я конечно понимаю, что это невозможно, тариф насколько мне известно устанавливает региональная энергетическая комиссия?



Константин Лобода: Да, региональная энергетическая комиссия устанавливает тариф, такая возможность отпустить тариф есть, есть федеральный закон 220, который вступил в силу и именно он позволяет перевозчикам устанавливать нерегулируемый тариф, и здесь тоже есть очень большая проблема - возможность социального взрыва.



Андрей Калачинский: Давайте еще немножко поговорим о тарифе, лично я считаю, что очень хорошо, что в городе очень низкий тариф, но это означает одну простую вещь – город разоряется, содержа автобусный маршрут, то есть они не окупаются и когда-нибудь придет время, когда они скажут все, мы не можем купить новые автобусы и не до конца понятно что происходит с рентабельностью частных перевозчиков. Рентабельность, судя по всему минимальная, поэтому они выжимают все соки и из людей, которые там работают и из транспорта, который в этом задействован. Повторюсь, нигде, ни в одном крупном городе не стоит так дешево проезд, в Хабаровске – дороже, в Москве – дороже. И я хорошо помню, как Игорь Сергеевич говорил, что нет, стоимость проезда увеличена не будет. Безусловно, держать стоимость на уровне нужно. Но в какой-то момент нужно все-таки следовать за экономикой.





Константин Лобода: Конечно, любая подобная деятельность – предпринимательство. Пусть этим занимается муниципальное предприятие или частные лица, экономика всё равно заявит свое веское слово, и тревожные звонки к тому, что мы не сможем содержать этот автопарк, они имеют место быть. Поэтому я считаю, что тариф, шаг за шагом, поэтапно должен все-таки переходить в сторону экономически обоснованных цифр.



Андрей Калачинский: Вы упомянули некий «социальный взрыв» конечно, любая власть, власть которая избирается, она всегда опирается на мнение горожан и избирателей. Вот мое поколение хорошо помнит, как появлялись троллейбусы, а трамвай во Владивостоке вообще был одним из старейших в России. Сегодня трамвайная линия осталась одна, она ходит по линии Баляева – Луговая. И я с удивлением прочитал, что есть целые социальные группы, например в социальной сети фейсбук, которые агитируют людей за возрождение трамвая. Мне бы конечно хотелось бы их спросить, знают ли они, что трамвай в два, три, а то и четыре раза дороже, чем автобус? Во первых это содержание путей, вагон трамвая стоит на порядок дороже автобуса плюс затраты на электроэнергию плюс содержание трамвайного депо, которое по содержанию обходится в сорок раз дороже автобусного парка. Конечно, хорошо мечтать, но если с людьми разговаривать на эту тему конкретно, то все встает на свои места. Ведь люди почему хотят вернуть трамвай? Потому что проезд в нем стоил когда-то три копейки! А киловатт в час стоил на тот момент 4 копейки для всех и две копейки для людей, в чьих домах стояли электроплиты. Тогда наоборот, стоимость проезда была с экономической точки зрения непомерно дорогой, но сегодня ситуация в корне изменилась. Но, тем не менее, администрация города содержит этот последний маршрут.



Константин Лобода: Содержит и будет содержать, так как маршрут очень востребован.

Андрей Калачинский: Вы, наверное, заметили когда ехали сюда в студию, работы на народном проспекте и те трамвайные пути, ккоторые были замурованы в землю их наконец-то убрали, то есть на третьей рабочей наконец-то будет нормальная дорога. То есть на нынешний моменты развития города, экономика говорит, что автобус это оптимальное средство передвижения, пусть он и проигрывает по ряду параметров любому электрическому виду транспорта.

Константин Лобода: Если говорить о сложившихся обстоятельствах, принимая во внимание рельеф, уже существующую улично-дорожную сеть, то в настоящее время безусловно автобус для нашего города — это оптимальное средство передвижения. Вот если трамвай отдать в Спасск или в Уссурийск, то конечно эффект будет безусловно больше.

Андрей Калачинский: Ну вот сейчас мы говорили с Межоновым, что один из любопытных проектов предлагают японцы по изменению и улучшению транспортной сети и в частности сети пассажирских перевозок. Им конечно легко предлагать, со стороны таких проектов приходит масса, но вот ваше мнение как человека подкованного в подобных вопросах?

Константин Лобода: Я считаю, что работа, которая проводится моими коллегами в администрации, в лице управления дорог и благоустройства совместно с японскими коллегами, принесет нам определенные плоды. Они пришли и заинтересовались сложившейся ситуацией. Я думаю, что по результатам двух трех месяцев совместной работы, мы все-таки получим некий продукт, который мы сможем впоследствии реализовать на наших дорогах.

Это в первую очередь повышение безопасности дорожного движения и уменьшение транспортных заторов, и улучшение качества транспортных перевозок пассажиров. Это взаимосвязанные вещи. Данные проекты будут презентованы в сентябре на ВЭФ. Там мы представим на суд общественности варианты, которые уже можно будет рассмотреть.



Андрей Калачинский: Насколько я понимаю, там же на форуме будет презентован еще один проект «Единый проездной для жителей Владивостока». Насколько я помню, во Владивостоке уже был ряд попыток создать подобную систему, этим даже занимался один из банков, но через некоторое время они ушли с этого рынка. Расскажите немного о реализации этого проекта.



Константин Лобода: Это определенная часть от проекта, которым мы занимаемся совместно с нашими корейскими партнерами по введению безналичной оплаты проезда. Посмотрев на наши объективные реалии, и сделав определенные выводы из предыдущих проектов, например, из внедрения системы «кэш-боксов», которые мы тестировали на протяжении четырех месяцев, установив их на свой транспорт, мы провели кардинальную смену программного обеспечения, и я надеюсь, что наши корейские партнеры успеют до начала форума поставить на наши автобусы кэшбоксы уже с новым ПО. Новая программа должна значительно упростить процесс безналичного расчета в общественном транспорте.

Андрей Калачинский: Хотелось бы еще затронуть тему морского трамвайчика. И в последние годы не осталось общественных перевозок морем.

Константин Лобода: Проблема имеет место быть. Есть ежедневные рейсы для жителей Попова и прочих островов, в особенности в летний период. С островом Русский имеем очень большую проблему, так как появился мост, и компания перевозчик, которая занималась этим, ушла с рынка. На сегодняшний день эта проблема до конца не решена и сегодня мы активно ею занимаемся. Определенно могу сказать, что морское сообщение острова с городом будет.

Андрей Калачинский: Во многих больших морских городах администрация может позволить себе содержать местные морские перевозки, паромы, например Нью Йорк, Амстердам, там даже билет не нужен, все заранее оплачено, а перевозчику гарантированы бюджетные вливания. А у нас когда исчезла сначала переправа на остров Русский, переправа через залив, оказалось, что 20 минут морем намного лучше, чем два часа автобусом. И люди начали требовать назад этого перевозчика, а перевозчика то и нет.

Константин Лобода: Да, конечно, для решения этого вопроса необходим точный, обоснованный экономический расчет. Мы уделяем обращениям граждан очень много внимания и понимаем, что данная проблема сегодня актуальна как никогда.

Андрей Калачинский: Хорошо, один из прошлых градоначальников предложил к использованию проект с городской электричкой и какое-то время она решала инфраструктурные проблемы. Рассматривается ли вариант ее возрождения?



Константин Лобода: Мы рассмотрели совместно с РЖД возможность продления маршрута до Токаревской кошки. Вариант, безусловно затратный, но нельзя сказать, что он не имеет место быть. Мы видим, как сегодня застраивается Эгершельд и эта одна дорога, попросту не выдерживает транспортного напряжения. В общем, определенный интерес к этому проекту имеется.



Андрей Калачинский: Вы упоминали, что сейчас стало меньше жалоб на движение общественного транспорта?

Константин Лобода: Да, в целом жалоб стало меньше, и я даже могу сказать в каком направлении. Когда-то в автобусах играла громкая музыка, водители курили за рулем, эти моменты мы победили, сейчас боремся с выдерживанием графика и следим за тем, чтобы водители выходили работать в вечернюю смену. Ну и конечно хамство. Несколько последних случаев заставили управление транспорта всерьез взяться за этот вопрос. Напоследок хотелось бы огласить номера телефонов, по которым жителям можно и нужно обращаться по всем вопросам, связанным с транспортом, это 2 614-334, это управление транспорта и 2 605-252, телефон круглосуточной диспетчерской службы.