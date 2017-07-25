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Полиция предотвратила серьезное преступление в Приморье

Злоумышленник задержан, пострадавший направлен в больницу
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Инцидент произошел в ночное время в Уссурийске, в районе улицы Ивасика. Инспекторы ППС обратили внимание на двух мужчин, у одного из которых в руках был предмет, отдаленно напоминающий нож. Увидев полицейских, молодой человек выбросил его в кусты и попытался скрыться, но был задержан.

Задержанным оказался 26-летний житель Уссурийска, решивший напасть на приезжего из Славянки мужчину. Потерпевший направлялся к товарищу, когда его окликнул незнакомец. Подойдя, злоумышленник, угрожая ножом, требовал приморца отдать имеющиеся у него денежные средства. В этот момент мужчин заметили сотрудники полиции и пресекли противоправные действия нападавшего. Потерпевший с резаной раной шеи доставлен в медицинское учреждение.

Подозреваемый был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где дал признательные показания. Ранее 26-летний житель Уссурийска уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователями отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный, с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия). За нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, российское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.    

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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