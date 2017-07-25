«Суперсимка» – выбор каждого шестого клиента «Ростелекома» в Приморье

SIM-карта подходит для любых абонентских устройств

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Каждый шестой клиент «Ростелекома» в Приморском крае выбирает мобильную связь компании Сегодня оператор является единым поставщиком услуг связи для семьи, предлагая услуги домашней телефонии, «Домашнего интернета», «Интерактивного ТВ» и мобильной связи.

Преимущества использования «Суперсимки» от «Ростелекома»:

Бесплатные звонки на домашний и мобильные телефоны в сети «Ростелеком» по России;

Скидки на тарифы домашнего телефона до 50%;

Приятные вознаграждения за бонусы;

Бесплатная доставка SIM-карт;

Круглосуточная поддержка 24/7.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет, или хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении дома доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.

SIM-карта «Ростелекома» подходит для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.