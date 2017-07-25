​Начинающая владивостокская автоледи отправила женщину на больничную койку

Наезд произошел в светлое время суток

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Начинающая владивостокская автоледи за рулем Toyota Vitz сбила женщину и отправила ее на больничную койку: 33-летняя женщина была госпитализирована с переломом обеих костей правой голени. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в светлое время суток в районе дома №10 по улице Крылова, когда автомобиль под управлением 21-летней девушки двигался в сторону Золотого моста. По предварительным данным, женщина была сбита вне зоны действия пешеходного перехода.

Все произошло в светлое время суток.

Детали ДТП выясняются.

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