Пенсионерка сбила пенсионера во Владивостоке

Пострадавший был госпитализирован

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

62-летняя автоледи сбила 65-летнего мужчину-пешехода во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

По предварительным данным, наезд произошел около 21:30 в районе дома №58 по улице Русской вне зоны действия пешеходного перехода. Женщина за рулем кроссовера Honda CR-V направлялась со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в сторону Бородинской.

Потерпевший был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибленной раной головы.

Детали ДТП выясняются.

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