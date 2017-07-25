Пешеход получил тяжелую травму в ДТП на «зебре» во Владивостоке

45-летнего мужчину увезли в больницу с травмой головы

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 34-летний автомобилист в районе дома №12 по улице Окатовой сбил 45-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 19:10, когда автомобиль двигался со стороны улицы Вилкова в сторону Харьковской. Потерпевшего увезли в больницу с ушибом головного мозга легкой степени.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Toyota Corolla