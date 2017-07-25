Ребенок пострадал в ДТП в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в Уссурийске. Водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder. В результате пострадал 12-летний пассажир Toyota Corolla Fielder. Подросток получил ушибы ссадиы.

В пресс-службе УМВД Приморья водитель внедорожника от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его привлекли к административной ответственности.

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