​Транспортные проблемы Владивостока – решаемы 12:14, 25 июля ​Транспортные проблемы Владивостока – решаемы (Эксклюзив)
Пропавший вчера вечером в Приморье ребенок найден 11:57, 25 июля Пропавший вчера вечером в Приморье ребенок найден (Эксклюзив)
Ребенок пострадал в ДТП в Приморье 11:38, 25 июля Ребенок пострадал в ДТП в Приморье
Новостная лента
Июль, 25 вторник
12:15
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
12:15
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
12:15
В Приморье популярная база отдыха полностью ушла под воду Видео
12:14
​Транспортные проблемы Владивостока – решаемы Эксклюзив
12:06
Серийного грабителя задержали в Приморье
11:57
Пропавший вчера вечером в Приморье ребенок найден Эксклюзив
11:51
Во Владивостоке почти 130 водителей повысили квалификацию для ВЭФ
11:38
Ребенок пострадал в ДТП в Приморье
11:27
​Начинающая владивостокская автоледи отправила женщину на больничную койку Эксклюзив
11:16
Радио «Лемма» отметит свой 21-й день рождения!
11:16
Пьяный мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье
11:13
«Суперсимка» – выбор каждого шестого клиента «Ростелекома» в Приморье
10:58
В Приморье орудуют фальшивомонетчики
10:51
Пенсионерка сбила пенсионера во Владивостоке
10:43
Пассажирка получила травму в ДТП в Приморье
10:32
Пешеход получил тяжелую травму в ДТП на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
10:21
В Приморье пропал ребенок Фото
10:10
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье Фото
10:00
Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Приморье Фото
09:47
Семь пожаров за сутки потушили в Приморье
09:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:29
Приморские депутаты обсудили проблемы ДВФУ
09:22
Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 25 июля Адреса
09:11
Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 июля Адреса
09:00
Сегодня в Приморье ожидается умеренно теплая погода
08:46
Математик просчитал вероятность гибели героев "Игры престолов" Фото
08:11
Гороскоп на 25 июля
07:34
В администрации Владивостока подведены итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике
06:02
Оптовая торговля в Приморья: Маленький, но рост
05:13
Санатории смогут получать участки моря без аукционов
04:03
В 2017 году резиденты СП Владивосток сэкономили на таможенных платежах 18 миллионов
03:06
Приморская таможня дала добрые советы гражданам
02:00
Статистика: В Приморье упало производство тепла и электричества
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4169 (108) от 25 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Предъявите документы! На яблоки и помидоры
Планы «Луча» спутал штрафной
Остров обзавелся «Патриотом»
Прокурор недоволен темпами
К остановочным пунктам приписали достопримечательности
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в Уссурийске. Водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder. В результате пострадал 12-летний пассажир Toyota Corolla Fielder. Подросток получил ушибы ссадиы. 

В пресс-службе УМВД Приморья водитель внедорожника от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его привлекли к административной ответственности.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
​Начинающая владивостокская автоледи отправила женщину на больничную койку
11:27, 25 июля 2017 ​Начинающая владивостокская автоледи отправила женщину на больничную койку

Наезд произошел в светлое время суток

Пьяный мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье
11:16, 25 июля 2017 Пьяный мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье

В отношении него составлен соответствующий административный материал

В Приморье орудуют фальшивомонетчики
10:58, 25 июля 2017 В Приморье орудуют фальшивомонетчики

На основании собранных материалов возбуждены три уголовных дела

Пенсионерка сбила пенсионера во Владивостоке
10:51, 25 июля 2017 Пенсионерка сбила пенсионера во Владивостоке

Пострадавший был госпитализирован

Пассажирка получила травму в ДТП в Приморье
10:43, 25 июля 2017 Пассажирка получила травму в ДТП в Приморье

Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения

Пешеход получил тяжелую травму в ДТП на «зебре» во Владивостоке
10:32, 25 июля 2017 Пешеход получил тяжелую травму в ДТП на «зебре» во Владивостоке

45-летнего мужчину увезли в больницу с травмой головы

В Приморье пропал ребенок
10:21, 25 июля 2017 В Приморье пропал ребенок

Родители пропавшего ребенка просят помощи