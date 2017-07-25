Серийного грабителя задержали в Приморье

По всем фактам возбуждены уголовные дела

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Злоумышленник сорвал с шеи женщины цепочку и скрылся в неизвестном направлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Жительница Артема обратилась в дежурную часть отдела полиции и рассказала, что в районе виадука, расположенного на улице Севастопольская, неизвестный сорвал с шеи золотую цепочку и убежал.

По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летнего местный житель. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. В декабре 2016 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и грабеж.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

Сотрудники полиции установили причастность задержанного к двум преступлениям аналогичного характера и краже.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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