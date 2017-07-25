Более полумиллиарда рублей вложат новые инвесторы в Приморье

В регионе появятся новые производства и объекты туристической инфраструктуры

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Резидентами свободного порта Владивосток и дальневосточных ТОР на минувшей рабочей неделе стали 8 компаний. Соглашения подписаны инвесторами с КРДВ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать свыше 200 рабочих мест в макрорегионе.

Так, в свободном порту Владивосток китайский инвестор намерен построить и запустить предприятие по производству товаров повседневного спроса под новым брендом «XING TIAN» в городе Уссурийск. На предприятии планируется наладить выпуск строительных материалов, производство обуви, теле- и радиоаппаратуры. Объем инвестиций в проект составит около 19 миллионов рублей, планируется создать 39 рабочих мест. По словам директора компании «ШУО ДА» Хэ Юншуан, в рамках проекта будет построено новое производственное помещение и склад общей площадью 2 000 кв метров, оборудование будет завезено из Китая. Завершить строительство компания планирует во втором квартале 2018 года.

В бухте Федорова Амурского залива во Владивостоке планируется к осуществлению инвестиционный проект по созданию пешеходной улицы и современного яхтенного порта «Аквамарин» . Капиталовложения составят 493 миллиона рублей, будет создано 18 рабочих мест. Как отмечает директор компании «АкваСтрой» Светлана Комогорцева, Владивосток и его акватория обладают большим потенциалом для развития морской, туристической и спортивной индустрии. «Цель нашего проекта заключается в создании современного инфраструктурного объекта, который позволит проводить масштабные спортивные мероприятия, обеспечить стоянку спортивных и круизных яхт, приходящих во Владивосток. Строительные работы планируется начать в третьем квартале 2018 года. Статус резидента свободного порта позволит дополнительно за счет налоговых льгот, упрощенного порядка привлечения иностранной рабочей силы и других преференций, сократить сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию, уменьшить затраты на производство работ», - отмечает она.

Проект по созданию технического комплекса сервисного обслуживания и ремонта автотранспортных средств реализует компания «Автопорт» в Надеждинском районе Приморского края.

Другим проектом станет открытие завода по производству перил, оборудования для пищевой, рыбоперерабатывающей промышленности из нержавеющей стали во Владивостоке.

Предприятие по добыче щебня запустит еще одна компания в городе Артем Приморского края.

В городе Партизанск появится здание автостанции с торгово-офисными помещениями.

На территориях опережающего развития будут реализованы три новых инвестиционных проекта.