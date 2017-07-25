Пьяный мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье

В отношении него составлен соответствующий административный материал

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в Партизанске. Водитель автомашины марки Toyota Belta при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту, двигавшемуся прямо, и совершила с ним столкновение. В результате ДТП пострадал мотоциклист - 33-летний мужчина получил ушибленную рану головы.

В пресс-службе УМВД корреспонденту агентства сообщили, что мотоциклист имел признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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