В Приморье орудуют фальшивомонетчики

На основании собранных материалов возбуждены три уголовных дела

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками полиции задержана группа лиц, подозреваемая в изготовлении и сбыте фальшивок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Задокументированы факты сбыта фальшивок в Приморском крае и Республике Дагестан на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Двое организаторов задержаны, в отношении троих участников группы применена мера принуждения – обязательство о явке.

На основании собранных материалов возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. По местам жительства и работы подозреваемых проведено 10 обысков. Изъято оборудование, с помощью которого злоумышленники имитировали защитные признаки на поддельных денежных купюрах.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и возможных дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.

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