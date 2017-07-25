Пассажирка получила травму в ДТП в Приморье

Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе 365км автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Водитель автомобиля марки Mazda MPV не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением своего транспортного средства и совершил съезд с дороги с последующим наездом на забор. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля, получившая травму плеча.

В пресс-службе УМВД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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