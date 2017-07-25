Родители пропавшего ребенка просят помощи

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье пропал ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Смоляниново, посёлок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Около 21:00 ушел из дома и не вернулся Жихарев Денис 2009 года рождения. Мальчик проживает по адресу пгт. Смоляниного (гарнизон) дом 4 квартира 11.

Был одет:

мастерка желто-зелёного цвета, джинсовые шорты.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просим сообщать информацию по следующим телефонам:

8 908 996 2432 - Илья, отец ребенка

8 964 451 74 42 - Кристина, мать ребена

или

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