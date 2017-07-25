Пассажирка получила травму в ДТП в Приморье 10:43, 25 июля Пассажирка получила травму в ДТП в Приморье
В Приморье пропал ребенок 10:21, 25 июля В Приморье пропал ребенок (Фото)
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье 10:10, 25 июля Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июль, 25 вторник
10:44
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
10:44
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
10:44
В Приморье популярная база отдыха полностью ушла под воду Видео
10:43
Пассажирка получила травму в ДТП в Приморье
10:32
Пешеход получил тяжелую травму в ДТП на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
10:21
В Приморье пропал ребенок Фото
10:10
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье Фото
10:00
Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Приморье Фото
09:47
Семь пожаров за сутки потушили в Приморье
09:36
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:29
Приморские депутаты обсудили проблемы ДВФУ
09:22
Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 25 июля Адреса
09:11
Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 июля Адреса
09:00
Сегодня в Приморье ожидается умеренно теплая погода
08:46
Математик просчитал вероятность гибели героев "Игры престолов" Фото
08:11
Гороскоп на 25 июля
07:34
В администрации Владивостока подведены итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике
06:02
Оптовая торговля в Приморья: Маленький, но рост
05:13
Санатории смогут получать участки моря без аукционов
04:03
В 2017 году резиденты СП Владивосток сэкономили на таможенных платежах 18 миллионов
03:06
Приморская таможня дала добрые советы гражданам
02:00
Статистика: В Приморье упало производство тепла и электричества
01:01
В Приморье отмечен рост агросектора экономики
Июль, 24 понедельник
23:31
Книжный шкаф, установленный рядом с фуникулером, пополнился новой литературой
22:40
Восстановлено дорожное сообщение к селу Чернятино в Октябрьском районе
21:25
Более 60 человек спасены из задымившейся шахты в Приморье
20:08
Владивосток готовится к юбилейному международному фестивалю V-Rox
19:32
Уровень воды в реке Раздольная достиг критической отметки
18:08
В Уссурийске начата оценка ущерба от паводка
17:56
В Приморье для сирот «не пожалели» овощей с кадмием, а для детсадовцев - нитратов
17:45
Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдёт завтра во Владивостоке
17:34
В Приморье браконьеры застрелили тигра, а после сняли с него шкуру Фото
17:20
Вечером на Владивосток обрушится дождь
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4169 (108) от 25 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Предъявите документы! На яблоки и помидоры
Планы «Луча» спутал штрафной
Остров обзавелся «Патриотом»
Прокурор недоволен темпами
К остановочным пунктам приписали достопримечательности
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье пропал ребенок

Родители пропавшего ребенка просят помощи
Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В Приморье пропал ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Смоляниново, посёлок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Около 21:00 ушел из дома и не вернулся Жихарев Денис 2009 года рождения. Мальчик проживает по адресу пгт. Смоляниного (гарнизон) дом 4 квартира 11. 

Был одет: 

мастерка желто-зелёного цвета, джинсовые шорты.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просим сообщать информацию по следующим телефонам: 

8 908 996 2432 - Илья, отец ребенка

8 964 451 74 42 - Кристина, мать ребена 

или

02

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
10:10, 25 июля 2017 Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

Пять человек пострадали, один погиб

Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Приморье
10:00, 25 июля 2017 Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Приморье

Личность погибшей до сих пор не установлена

Семь пожаров за сутки потушили в Приморье
09:47, 25 июля 2017 Семь пожаров за сутки потушили в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Более 60 человек спасены из задымившейся шахты в Приморье
21:25, 24 июля 2017 Более 60 человек спасены из задымившейся шахты в Приморье

Проведена разведка и работы по восстановлению рабочего режима в шахте

Уровень воды в реке Раздольная достиг критической отметки
19:32, 24 июля 2017 Уровень воды в реке Раздольная достиг критической отметки

Пока легковые автомобили не могут пройти в села Линевичи, Кугуки, Утесное и Красный Яр

Экс-сотрудник ГУФСИН рискует сесть за взятку
16:57, 24 июля 2017 Экс-сотрудник ГУФСИН рискует сесть за взятку

Мужчина получил от осужденного в колонии 15 тысяч рублей за телефоны и сим-карты

Осужденный в США сын депутата Госдумы от Приморья может «застрять» в тюрьме надолго
16:43, 24 июля 2017 Осужденный в США сын депутата Госдумы от Приморья может «застрять» в тюрьме надолго

Россиянин Роман Селезнев находится в тюрьме Атланты