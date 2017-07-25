Во Владивостоке почти 130 водителей повысили квалификацию для ВЭФ

Ведется обучение персонала для обслуживания форума

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

128 человек повысили квалификацию по программе «Водитель официального автомобиля форума» для работы на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье 6-7 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как сообщили в департаменте образования и науки края, всего к мероприятию планируется подготовить 250 водителей. Обучение проходит в специализированном центре компетенций на площадке Приморского политехнического колледжа.

- Большое внимание в процессе обучения уделяется безопасности на дороге и повышению уровня сервисного обслуживания участников форума, – рассказали специалисты.

Напомним, центр был создан на базе Колледжа технологии и сервиса при содействии фонда «Росконгресс» в рамках краевой программы по формированию качественной кадровой базы сервисного персонала форума из числа жителей Приморского края. К началу сентября планируется обучить, сертифицировать и инструктировать более 800 сотрудников, которые будут создавать комфортную атмосферу для участников мероприятия.

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам с учетом всех требований, предъявляемых к обслуживанию иностранных делегаций, здесь проходят люди, не имеющие навыков работы, в том числе из числа студентов колледжей и вузов. Будет подготовлено 90 официантов и 12 администраторов для зон питания в гостиничных корпусах. Те, кто успешно пройдут испытания, получат сертификат, дающий право работы на форуме.

Кроме этого, на базе центра будет проходить сертификация персонала в количестве почти 450 человек: 250 водителей, 150 официантов и 25 администраторов зон питания, 12 диспетчеров автомобилей и 8 диспетчеров шаттлов.

Вводные инструктажи в центре пройдут для нескольких категорий работников: поваров, мойщиков посуды, специалистов по клинингу и других сотрудников.

Отметим, Восточный экономический форум, мероприятие президентского уровня, пройдет в этом году 6 и 7 сентября на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае проводится работа по подготовке к приему участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям. Второй год подряд оператором форума является Фонд «Росконгресс».