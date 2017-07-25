Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

Пять человек пострадали, один погиб

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Полиция Приморья устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб один человек, еще пятеро - пострадали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним, инцидент произошел вчера, в районе Партизанского перевала. 50-летний водитель автомашины Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной Suzuki Swift.

В результате ДТП погиб 45-летний мужчина - пассажир Suzuki Swift, который сидел на переднем сидении. На заднем сидении находились двое детей – 2-летний мальчик и 13-летняя девочка, которые не были пристегнуты. Пострадавшие госпитализированы с переломами ног. Еще одна пассажирка Suzuki Swift получила черепно-мозговую травму. Водители обеих автомашин также доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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