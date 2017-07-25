Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Приморье

В Приморье насмерть сбили пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе поворота на Надеждинск. Водитель пассажирского автобуса сбли женщину-пешехода на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что личность погибшей пока не установлена. Пассажирский автобус принадлежал частному лицу, который и находился за рулем транспорта во время аварии.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.
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