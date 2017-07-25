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Общество

Приморские депутаты обсудили проблемы ДВФУ

На повестке дня - реорганизация довузовского образования и закрытие филиалов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Ситуацию с реорганизаций подразделений довузовского образования ДВФУ и сокращением бюджетных мест в его филиалах на территории Приморья обсудили депутаты краевого парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Поводом для рассмотрения вопроса на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан стали письма родителей учащихся и педагогов довузовских подразделений университета, а также думы Дальнереченского городского округа. К коллегам обратился и депутат Сергей Слепченко, обеспокоенный оптимизацией филиала ДВФУ в на территории его округа в Дальнегорске.

Как отметил председатель ЗакСобрания Александр Ролик, вопрос имеет большую социальную значимость не только для детей, их родителей и педагогов, но и в целом для всех жителей Приморского края.

- К сожалению, мы имеем ситуацию, когда действия ДВФУ непонятны гражданам, вызывают резкую негативную реакцию, которая выражается в коллективных жалобах и акциях протеста, в частности в Артеме. Поэтому мы, как депутаты не можем пассивно наблюдать за этим. Мы должны принять меры, чтобы такого больше не повторялось, - сказал Александр Ролик.

Как пояснил депутатам проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин, в структуру Университета входят 8 подразделений довузовского образования, в которых обучается 2 700 человек. Очередной этап реорганизации этого направления связан с тем, что ряд структурных подразделений работает на тех площадях, которые в ближайшее время должны быть освобождены и переданы другим госструктурам или выставлены на продажу в соответствии с постановлением правительства РФ. Хорошая новость, что университету оставляют здание на Алеутской, в которое планируют перевести гимназии и колледжи.

Ученым советом ДВФУ принято решение о создании Многопрофильного образовательного комплекса, который будет координировать работу всех образовательных организаций. Никаких оснований, что будет их работа свернута, по словам Андрея Шушина, нет. Увеличения стоимости обучения, определенной договорами по образовательным программам дошкольного образования, не предусмотрено, кроме установленного договорами изменения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции.

Более того, для подготовки талантливых и одаренных абитуриентов, университет в сентябре 2018 года планирует открыть лицей для одаренных детей, занятии в котором будут бесплатные для учащихся. Руководство ДВФУ надеется, что реализовать этот проект им помогут краевая и городская власть и спонсоры.

Андрей Шушин признал, что недовольство родителей и преподавателей было связано с недостатком информации, и заверил депутатов, что руководство вуза провело ряд встреч с трудовыми коллективами и активно работает над исправлением ситуации. Однако, присутствовавшие на заседании комитета председатель профсоюза ДВФУ Анатолий Щербина и представители родителей в свою очередь отметили, что пока реорганизация довузовского образования и создание нового образовательного комплекса вызывает больше вопросов, и ясных ответов на них нет.

Ситуация с филиалами ДВФУ, где реализуется программы среднего профессионального образования, еще более сложная. По словам Андрея Шушина, университету из года в год снижают контрольные цифры приема на бюджетные места в филиалы. Если в 2011 году было 1 300 бюджетных мест, то на 2018 год – всего 280 мест. В Министерстве образования и науки определен перечень специальностей, в основном в области ОПК, на которые федеральный вуз может получить финансирование. Поэтому если в филиалах ДВФУ в Арсеньеве, Большом Камне, Находке трудностей с бюджетными местами нет, то в остальных наоборот. 

- Никто не ставит вопрос о закрытии филиалов ни в Дальнегорске, ни в Дальнереченске, но мы вынуждены осуществлять перезагрузку их деятельности. Готовы развивать программы дополнительного образования, повышения квалификации, чтобы поддержать филиалы. Ведем переговоры с предприятиями. Работаем, думаем, как из этой ситуации выходить, - сказал Андрей Шушин.

- Болезненный процесс сохранение филиалов в городах в свое время касался и Арсеньева, но там сохранили два подразделения, сейчас идет оптимизация в Дальнереченске, Дальнегорске и Артеме. В чем-то руководство ДВФУ право, что в филиалах недостаточно высокий уровень образования. Но с другой стороны это их задача – подбирать и учить преподавателей, создавать нормальную техническую и методическую базы. Но сохраняя филиалы, мы сохраняем на будущее подготовку специалистов: в Кавалерово – горной отрасли, в Арсеньеве – авиационного профиля, в Дальнереченске – по деревопереработке. Резкое уменьшение количества бюджетных мест – это тоже неправильно. У нас много талантливых ребят из неполных, многодетных семей и им надо дать возможность и право наравне с другими получить достойное образование, - прокомментировал ситуацию депутат Владимир Беспалов.

Итог обсуждению подвел председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис: 

- Не доволен такими решениями никто, и это понятно, если у людей нет понимания, что будет происходить. Мы месяц назад проводили выездное заседание нашего комитета совместно с комитетом по образованию Государственной Думы и говорили о тех сложностях, которые возникают, когда прекращается лицензия у вуза в течение учебного года. И когда мы сталкиваемся с последствиями реорганизаций, которые происходят в ДВФУ, то, это вызывает вопросы, неприятие и протест и у родителей, и трудовых коллективов. Нет понятной "дорожной карты": почему это происходит, к чему приведет, сохраняться ли рабочие меcта, смогут ли дети завершить обучение и т.д. Иными словами внутренние мероприятия, которые проводят в ДВФУ, приводят к большим социально-политическим последствиям на территории Приморского края. Мы не можем, как депутаты оставаться в стороне от этого процесса. У нас подготовлено обращение в прокуратуру Приморского края с просьбой проверить, не нарушаются ли в данном случае права граждан. Кроме того, считаю необходимым обратиться к министру образования и науки РФ, в том числе по поводу сокращения бюджетных мест в филиалах ДВФУ в городах Приморья.

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