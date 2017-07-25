Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 25 июля

Адреса и причины отключений

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Часть Владивостока останется без холодного и горячего водоснабжения сегодня, 25 июля, сообщает РИА VladNews.

Так, жители дома по адресу Невская ул.17, останутся без холодной воды до 11:00. Причина - авария в системе водоснабжения дома, ведутся восстановительные работы.

В доме по адресу Котельникова ул.17, останутся без холодного водоснабжения до 12:00. Причина - перекрыт стояк водоснабжения, ведутся ремонтные работы.

Жители дома по адресу Борисенко ул.74, останутся без холодной воды до 13:00. Причина - перекрыт стояк водоснабжения, ведутся ремонтные работы.

Без горячей воды останутся жители дома по адресу Бурачка ул.17. Причина - ремонтные работы в системе водоснабжения дома.

Также без горячего водоснабжения с 25 июля по 28 июля останутся жители дома по адресу Нерчинская, 23. Причина - Отключение горячего водоснабжения, ремонт бойлерной.