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Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 июля

Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 июля, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Приччина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Без света с 9:00 до 17:00 останутся 56 домов по следующим адресам: 

50 лет ВЛКСМ ул.27, 

Айвазовского ул.85,

Борисенко ул.23, 25, 27, 29, 31, 38, 

Грушевая ул.25, 

Изюбриевая ул.1, 8, 9, 

Минеральная ул.17, 2, 4, 7, 9, 

Нестерова ул.13, 

Полярная ул.1, 3, 5, 

Рыбацкая ул.1, 1А, 4, 6, 8, 

Светланская ул.103, 

Сливовая ул.3, 

Татарская ул.11, 16, 3, 44, 46, 5, 48, 

Фадеева ул.30А, 

Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55, 

Яблоневая ул.109, 11А, 38, 3А, 40, 63, 7А, 82, 84, 9, 73, 1А, 63Д, 73А, 71А, 92,

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