Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 июля 09:11, 25 июля Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 июля (Адреса)
Сегодня в Приморье ожидается умеренно теплая погода 09:00, 25 июля Сегодня в Приморье ожидается умеренно теплая погода
Гороскоп на 25 июля 08:11, 25 июля Гороскоп на 25 июля
Новостная лента
Июль, 25 вторник
09:13
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
09:13
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
09:13
В Приморье популярная база отдыха полностью ушла под воду Видео
09:11
Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 июля Адреса
09:00
Сегодня в Приморье ожидается умеренно теплая погода
08:46
Математик просчитал вероятность гибели героев "Игры престолов" Фото
08:11
Гороскоп на 25 июля
07:34
В администрации Владивостока подведены итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике
06:02
Оптовая торговля в Приморья: Маленький, но рост
05:13
Санатории смогут получать участки моря без аукционов
04:03
В 2017 году резиденты СП Владивосток сэкономили на таможенных платежах 18 миллионов
03:06
Приморская таможня дала добрые советы гражданам
02:00
Статистика: В Приморье упало производство тепла и электричества
01:01
В Приморье отмечен рост агросектора экономики
Июль, 24 понедельник
23:31
Книжный шкаф, установленный рядом с фуникулером, пополнился новой литературой
22:40
Восстановлено дорожное сообщение к селу Чернятино в Октябрьском районе
21:25
Более 60 человек спасены из задымившейся шахты в Приморье
20:08
Владивосток готовится к юбилейному международному фестивалю V-Rox
19:32
Уровень воды в реке Раздольная достиг критической отметки
18:08
В Уссурийске начата оценка ущерба от паводка
17:56
В Приморье для сирот «не пожалели» овощей с кадмием, а для детсадовцев - нитратов
17:45
Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдёт завтра во Владивостоке
17:34
В Приморье браконьеры застрелили тигра, а после сняли с него шкуру Фото
17:20
Вечером на Владивосток обрушится дождь
17:09
Во Владивостоке за неделю произошло более 440 ДТП Эксклюзив
16:57
Экс-сотрудник ГУФСИН рискует сесть за взятку
16:43
Осужденный в США сын депутата Госдумы от Приморья может «застрять» в тюрьме надолго
16:32
Грудного малыша изъяли у пьяной жительницы Приморья
16:21
Во Владивостоке финишировал мотопробег памяти Фото
16:13
В приморской столице «Домовой контроль» подвел итоги конкурса детских поделок
16:01
Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
15:51
Наркофермера задержали в Приморье
15:42
Работодатели Приморья продолжают платить людям обещаниями
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4169 (108) от 25 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Предъявите документы! На яблоки и помидоры
Планы «Луча» спутал штрафной
Остров обзавелся «Патриотом»
Прокурор недоволен темпами
К остановочным пунктам приписали достопримечательности
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Сегодня в Приморье ожидается умеренно теплая погода

Небольшие дожди сохранятся местами в центральных районах края
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +22...+27 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +23...+25 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.

В Находке небольшаяая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +26...+28 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 25 июля
08:11, 25 июля 2017 Гороскоп на 25 июля

Сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда

Приморская таможня дала добрые советы гражданам
03:06, 25 июля 2017 Приморская таможня дала добрые советы гражданам

Памятка о том, как не получить большие проблемы в отпуске

Книжный шкаф, установленный рядом с фуникулером, пополнился новой литературой
23:31, 24 июля 2017 Книжный шкаф, установленный рядом с фуникулером, пополнился новой литературой

В этом году фуникулеру приморской столицы исполнилось 55 лет

Восстановлено дорожное сообщение к селу Чернятино в Октябрьском районе
22:40, 24 июля 2017 Восстановлено дорожное сообщение к селу Чернятино в Октябрьском районе

Наблюдается стабильный спад уровня воды в реке Раздольная

Владивосток готовится к юбилейному международному фестивалю V-Rox
20:08, 24 июля 2017 Владивосток готовится к юбилейному международному фестивалю V-Rox

Девиз фестиваля в этом году «V-Rox — на земле, в небесах и на море!»

В Уссурийске начата оценка ущерба от паводка
18:08, 24 июля 2017 В Уссурийске начата оценка ущерба от паводка

​Специальной комиссии предстоит проверить каждое заявление, поступившее от граждан

В Приморье для сирот «не пожалели» овощей с кадмием, а для детсадовцев - нитратов
17:56, 24 июля 2017 В Приморье для сирот «не пожалели» овощей с кадмием, а для детсадовцев - нитратов

Данные о контроле за качеством и безопасностью плодоовощной продукции по итогам II квартала 2017 года.