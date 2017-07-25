Сегодня в Приморье ожидается умеренно теплая погода

Небольшие дожди сохранятся местами в центральных районах края

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +22...+27 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +23...+25 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.

В Находке небольшаяая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +26...+28 °C.