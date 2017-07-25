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Культура

Математик просчитал вероятность гибели героев "Игры престолов"

​Сеть отношений между персонажами подсказала, кто из них погибнет в оставшиеся сезоны
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Сеть отношений между персонажами «Игры престолов» подсказала, кто из них погибнет в оставшиеся сезоны культового сериала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Милан Яносов (Milan Janosov), студент Центрально-Европейского университета в Будапеште, получил граф, отражающий отношения между ключевыми героями фэнтезийного эпоса Джорджа Мартина и поставленного по его мотивам студией НВО сериала «Игра престолов». Для построения графа использовались доступные субтитры к сериям, разбитые на примерно 600 сцен с диалогами. Каждая вершина соответствует отдельному персонажу, участие в общей сцене создает связь между ними, ребро между вершинами, величина которого тем больше, чем больше общих сцен у героев.

Как сообщается в описании, распространенном Центрально-Европейским университетом, итоговый граф включил порядка 400 вершин и больше 3000 ребер, а для удобства представители «Великих домов» были окрашены соответствующими цветами (от синего у Старков до красного у Ланнистеров). По словам Яносова, на схеме наглядно раскрываются некоторые незаметные на первый взгляд нюансы «внутреннего устройства» мира «Игры престолов» – например, важная роль Тириона в качестве связующего звена между домами Вестеросами и находящейся за морем Дейенерис Таргариен. Аналогичную роль выполняет Джон Сноу для основной массы персонажей, действующих на Стене и за ней. Впрочем, как и можно было ожидать, основную, самую плотную сеть, за которую цепляются нити истории, составляют сложные отношения Старков и Ланнистеров, а также домов, тесно ассоциированных с ними дружбой или войной.

Размеры вершин графа соответствуют числу его вершин (связей персонажа с другими) / ©Milan Janosov

Можно рассмотреть разные параметры вершин такого графа – например, число ребер (связей с другими персонажами) или общую сумму их весов (контактов с другими персонажами), кластеризацию (частоту контактов внутри группы) или центральность («важность» героя для его окружения). Эту задачу Милан Яносов отдал на откуп машинному обучению, «натренировав» алгоритм на основе 61 из 94 основных персонажей «Игры престолов», погибших в предыдущих сезонах. Это позволило довести его предсказательную способность до 72,3 процента (по словам программиста, компьютер ошибся в восьми случаях, не сумев предугадать гибель, в частности, королевы Маргери Тиррелл).

Так или иначе, но Милан Яносов составил и представил полный рейтинг еще живых персонажей сериала, гибель которых его алгоритм ожидает в оставшихся двух сезонах. 95-процентную вероятность смерти система обещает Тиене Сэнд, одной из внебрачных дочерей принца Оберина Мартелла, второе место в «рейтинге риска» досталось самой Дейенерис Таргариен (вероятность 0,91), третье (0,90) – Серому Червю, ее военачальнику и командиру Безупречных. Следом в пятерке идут малолетний Робин Аррен и Подрик, прислуживающий Бриенне оруженосец. Зато с несчастным Теоном Грейджоем, похоже, больше уже ничего особенного не случится: алгоритм дает не больше 0,05 вероятности его гибели. Весь список можно увидеть по ссылке.

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