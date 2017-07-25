Оптовая торговля в Приморья: Маленький, но рост

Сектор экономики показал рост в 1% в натуральном выражении

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности за январь-июнь 2017 года составил 514.7 миллиарда рублей, что в товарной массе выше объема соответствующего периода прошлого года на 1%.При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли значительно превысила долю участия крупных и средних организаций (69%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

С начала года организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля», не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, реализовано: мазута топочного – 814 тысяч тонн, топлива дизельного – 448, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 97, сахара – 19, муки - 15, масла растительного – 10, кондитерских изделий – 3 тыс. тонн, молока – 2 807 тонн.