В Приморье отмечен рост агросектора экономики

Выпуск продукции увеличился до 9,4 млрд. рублей

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями Приморья в I полугодии 2017 года составил 9 387.4 млн. рублей, что на 11% больше соответствующего периода 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. На его увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

В текущем году в хозяйствах всех категорий возросло производство мяса на 39%, при снижении производства молока на 2% и яиц на 10%.

Увеличилось поголовье свиней на 18%, птицы - на 16, крупного рогатого скота и в том числе коров - на 2, при этом снизилось поголовье овец и коз на 6%.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (49%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (80% и 67% соответственно).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 20 - молока.

В сельскохозяйственных организациях производство мяса возросло в 11 городах и районах из 24, молока - в 14 из 23, на их долю приходится, соответственно, 94% и 84% объемов края.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 3194 кг молока (на 9% больше января-июня 2016 года), в расчете на одну курицу-несушку получено по 132 яйца (на 5% ниже января-июня прошлого года).

Сельскохозяйственными организациями реализовано 191 тыс. центнера скота и птицы в живом весе, 184 - молока, 1025 - зерновых культур, 424 - сои, 22 - картофеля, 67 тыс. центнера овощей, 72 млн. штук яиц.

По сравнению с прошлым годом возросла реализация зерновых и зернобобовых культур, сои, овощей, скота и птицы. Снизилась реализация картофеля и яиц.