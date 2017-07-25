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Санатории смогут получать участки моря без аукционов

Внесены изменения в Водный кодекс
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Совет Федерации одобрил разработанный Минприроды Федеральный закон о внесении изменений в Водный кодекс РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Закон предусматривает получение акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона, для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями, а также для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) физкультурно-спортивными организациями, туроператорами и турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными законами.

Предлагаемые изменения в Водный кодекс позволят обеспечить операторов туристской индустрии возможностью привлечь для оказания услуг население прилегающей акватории, и тем самым, увеличить привлекательность внутреннего туризма на территории Российской Федерации.

Кроме того, Закон устанавливает, что использование поверхностных водных объектов для плавания и стоянки судов, эксплуатации гидротехнических сооружений, мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется без предоставления водных объектов в пользование и не требует оформления разрешительных документов в соответствии с водным законодательством.

Закон также содержит нормы, предусматривающие возможность заключения договора водопользования без проведения аукциона. Это предусмотрено в случаях, когда акватория водных объектов используется для эксплуатации расположенных на ней судоподъемных и судоремонтных сооружений.

Необходимость указанных изменений вызвана учащающимися случаями участия в аукционах по приобретению прав на заключение договоров водопользования недобросовестных лиц. Их целью является не использование акватории для осуществления хозяйственной деятельности, а извлечение материальной выгоды, в том числе за отказ от принятия участия в нем либо за переуступку права пользования акваторией.

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