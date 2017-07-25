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Приморская таможня дала добрые советы гражданам

Памятка о том, как не получить большие проблемы в отпуске
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В разгар летних отпусков Находкинская таможня Приморья напоминает об основных правилах перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза. Туристы обязаны заполнить таможенную декларацию на товары, подлежащие письменному декларированию. Декларацию можно заполнить как на таможне, так и заранее скачать ее с сайта Федеральной таможенной службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Выезжая за пределы Российской Федерации, туристы могут не заполнять таможенную декларацию, если провозят наличные в размере до 10 000 долларов (рубли и валюта, эквивалентная этой сумме). Деньги на банковской карте декларировать не нужно, их количество не ограничивается. Суммы свыше 10 000 долларов нужно декларировать письменно. Личные ювелирные украшения и ценные вещи, которые вывозятся временно, рекомендуется указывать в таможенной декларации, чтобы при возвращении в Россию на границе не возникли вопросы об обстоятельствах их приобретения.

Без оплаты таможенных пошлин можно ввезти товары для личного пользования на сумму до 1500 евро для наземного транспорта и до 10 000 евро для воздушного, при этом общий вес багажа не должен превышать 50 кг. Туристам рекомендуется сохранять товарные чеки на товары, приобретенные за рубежом, чтобы можно было подтвердить стоимость вещей.

Беспошлинно можно ввозить алкогольные напитки и пиво не более 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. В случае ввоза от 3 до 5 литров включительно за каждый литр сверх нормы взимаются таможенные пошлины в размере 10 евро за литр.

Через таможню РФ совершеннолетнему гражданину разрешено провести до 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака.

Туристы должны знать, что ввозимые лекарственные препараты, содержащие

наркотические средства и психотропные вещества, необходимо задекларировать, а также предоставить медицинское заключение об их применении, дозировке и курсе лечения.

Подробно информация о правилах перемещения товаров физическими лицами размещена на сайте Федеральной таможенной службы www.customs.ru в разделе «Информация для физических лиц».

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