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Общество

Книжный шкаф, установленный рядом с фуникулером, пополнился новой литературой

В этом году фуникулеру приморской столицы исполнилось 55 лет
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Книжный шкаф, установленный на верхней площадке рядом с фуникулером во Владивостоке, пополнился литературой. За несколько лет он «опустел», но теперь пассажиры вновь смогут взять почитать любую понравившуюся им книгу. Горожанам также предлагается делиться своими интересными книгами, оставив их в шкафу. Таким образом 21 июля специалисты МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» поздравили ОАО «Электротранспорт Владивостока» с 55-летием фуникулера.

Теперь в шкафу можно найти книги различных жанров – классику, научную и современную литературу, нон-фикшн, фэнтези, романы, книги по истории, краеведению и др. Всего к услугам горожан порядка 100 книг.

«В этом году фуникулеру приморской столицы исполнилось 55 лет. Благодарим сотрудников городской библиотечной системы за такой оригинальный и полезный подарок! – отметила директор фуникулера Светлана Латышева. – Надеемся, что горожане будут бережно относиться к нашему подарку».

В мероприятии приняли участие члены городского социального проекта «Клуб магистров». Как отметила одна из участниц клуба Светлана Овчинникова, старые добрые бумажные книги рано списывать со счетов.

«В бумажных книгах есть своя романтика: это особый книжный запах, ощущение от перелистывания пальцами страничек, процесс выбора книги в магазине. Лично мне легче «дается» книга, которую можно подержать в руках, а на ее полях оставить отметки, – рассказала Светлана Овчинникова. – В конце концов, у бумажной книги никогда не сядет батарейка».

В завершение мероприятия директор фуникулера Светлана Латышева провела экскурсию по фуникулеру для членов Клуба магистров и Владивостокской централизованной библиотечной системы и рассказала его историю. 

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