Более 60 человек спасены из задымившейся шахты в Приморье

Проведена разведка и работы по восстановлению рабочего режима в шахте

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

На руднике «2-й Советский» Дальнегорского городского округа произошло задымление на горизонте 185 метров, сообщает РИА VladNews со ссцылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

На место прибыли два отделения спасателей Дальнегорского отряда Дальневосточного военизированного горно-спасательного отряда в составе 14 человек.

Из дежурной смены горнорабочих в количестве 65 человек вышли на поверхность самостоятельно 60 человек, пострадавших нет. В Шахте остаются пять горнорабочих обеспечивающих работу механизмов шахты. Все работающие в шахте обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Проведен газооанализ, нарушений не выявлено. Проводится комплекс мероприятий по восстановлению рабочего процесса и выявление причины задымления. пострадавших нет.

По докладу заместителя командира взвода на горизонте задымление, дежурная смена горнорабочих в количестве 65 человек вышла на поверхность самостоятельно. Жизни и здоровью персонала ничего не угрожает.

Проведена разведка и работы по восстановлению рабочего режима в шахте. Задымление ликвидировано. Проведено вентилирование шахты и газоанализ. Пробы в норме.

Разведкой установлено, что задымление горной выработки произошло из-за неисправности пускового оборудования. Конкретную причину будут устанавливать специалисты. Открытого горения не было.

Проводится постоянный мониторинг обстановки. Уставлено дополнительное оборудование газоанализа.

Спасатели Дальневосточного военизированного горно-спасательного отряда возвращены в пункт постоянной дислокации.