Владивосток готовится к юбилейному международному фестивалю V-Rox

Девиз фестиваля в этом году «V-Rox — на земле, в небесах и на море!»

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Главный музыкальный фестиваль краевой столицы V-Rox («Рок Владивостока») пройдет на набережной Спортивной гавани c 4 по 6 августа, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службжу администрации города. Это большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента.

Как отмечают организаторы, девиз фестиваля в этом году «V-Rox — на земле, в небесах и на море!». За пять лет существования фестиваль V-Rox закрепился на дальневосточной земле и успел поездить по миру: шоукейсы фестиваля успешно прошли в США, Корее, Монголии, Латвии и нескольких российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Находка). Море остается неизменной темой фестиваля, проходящего ежегодно на берегу Тихого океана. В этом году, в год юбилеев выпуска альбомов «Мумий Тролль», «Морская» и «Икра», гостей фестиваля также ждут различные «морские» сюрпризы.

Оргкомитет продолжает не только расширять географию и жанры выступающих артистов, но и уделяет максимальное внимание молодым музыкантам Дальнего Востока. Среди выступающих музыкальных коллективов поклонники услышат такие местные группы, как «Starcardigan», «The Gravity», «Марлины» и авторский проект владивостокской певицы Анастасии Мещеряковой. Среди приглашенных гостей из Москвы – «Weary Eyes», «Elektromonteur», «Wet Red» и рэпер Хаски из Улан-Удэ. Иностранные команды будут привезены из Японии, Мексики, Тайваня, Индонезии, Сингапура, Китая, Индии, Южной Кореи, Монголии, Новой Зеландии, США и Израиля.

Более подробная программа будет известна уже на следующей неделе, следить за новостями можно на сайте фестиваля - http://vrox.org/.